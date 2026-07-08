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Sánchez afirma haber hablado con Trump «sin tirantez» tras sus críticas a España

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Ankara, 8 jul (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles haber mantenido en Ankara una conversación «sin tirantez» con Donald Trump en la que hablaron del Mundial de fútbol y después de las nuevas críticas a España del presidente de Estados Unidos.

Sánchez desveló en la rueda de prensa ofrecida al término de la cumbre de la OTAN esa conversación con Trump horas después de que este asegurara que España es «una causa perdida», «no tiene remedio, son mala gente», y amenazara con cortar toda relación comercial.

Pero pese a esas palabras, Sánchez dijo que solo hubo «buenas palabras y amabilidad» en su charla coloquial con Trump. EFE

BB/rcf

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