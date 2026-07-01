Sánchez afirma que «España está cuando más se necesita» tras la ayuda enviada a Venezuela

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Madrid, 1 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su reconocimiento a los cooperantes y profesionales que viajan este miércoles desde Madrid a Venezuela para ayudar ante la situación provocada por los terremotos sufridos por este país y que ha dicho que evidencian que «España responde cuando más se necesita».

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española ha partido desde Madrid a Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Sánchez agradeció la tarea que están realizando tanto quienes han viajado a Venezuela como a los equipos de emergencia que están trabajando en las labores de rescate y localización.

«Gracias por representar lo mejor de nuestro país en los momentos más difíciles», señaló el jefe del Ejecutivo en la red social X.

Los cooperantes que partieron este miércoles a Venezuela fueron despedidos en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas por la reina Letizia, quien ha estado acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. EFE

BB/aam/jcg