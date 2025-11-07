Sánchez afirma que España es un referente internacional en luchar ante el cambio climático

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este viernes que las políticas que está llevando a cabo España en la lucha contra el cambio climático han convertido al país en un referente internacional en esas acciones.

Sánchez resaltó el papel de España ante ese desafío global en la rueda de prensa que ofreció tras participar en la reunión de líderes previa a que el lunes próximo comience oficialmente la cumbre climática COP30 en la localidad brasileña de Belém.

El jefe del Ejecutivo español felicitó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por la organización de la COP en plena Amazonía y por su liderazgo en la lucha a favor del clima frente a muchos negacionistas.

Defendió que, frente a ellos, se esté del lado de la razón y de la ciencia, de la misma forma que abogó por estar «del lado de la esperanza frente al miedo».

Para Sánchez, el Acuerdo de París firmado hace ahora diez años es la mejor herramienta para afrontar la emergencia climática de forma solidaria, eficaz y responsable.

«Hoy más que nunca necesitamos reivindicar ese espíritu del Acuerdo de París, que se condensa en el espíritu de cooperación, solidaridad y acción común», añadió.

Tras recordar, como había hecho en su discurso ante el plenario de la reunión, a las víctimas de la dana de octubre del año pasado, justificó el Pacto de Estado contra el cambio climático que propuso en España el pasado verano.

Consideró asimismo que España es un referente en esa lucha, así como en la adaptación y mitigación gracias a la transformación verde que se está llevando a cabo.

«Vamos a seguir estando a la vanguardia como país y también a nivel internacional en foros como este», añadió.

Sánchez mostró su satisfacción por el acuerdo al que llegó la Unión Europea (UE) de cara a la COP30 de Brasil y confió en que en esta cumbre haya avances significativos.

A su juicio, la lucha contra la emergencia climática es una necesidad, no una ideología (argumento que había expuesto también previamente ante el plenario), se afronta con convicción y se lidera con hechos.

Preguntado por la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda boicotear los acuerdos a los que se llegue en la cumbre de Belém, dijo que no es noticia que la administración estadounidense se esté retirando de gran parte de la agenda multilateral.

Pero subrayó que, como representante de un país europeo, él se debe a lo que hace la UE y a lo que está «liderando» España y, por tanto, no opina sobre lo que pueden hacer otras administraciones. EFE

