Sánchez agradece el apoyo de Macron, Von der Leyen y Costa tras las amenazas de Trump

3 minutos

Madrid, 4 mar (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este miércoles su agradecimiento a las llamadas y mensajes de apoyo que está recibiendo de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia, ante las amenazas a España por parte de Donald Trump.

Trump amenazó ayer martes con «cortar todo el comercio con España» por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país, después de que el Gobierno de España, contrario a esa guerra, se negara a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón (de utilización conjunta con Estados Unidos) para operaciones vinculadas a esa ofensiva.

Después de esas amenazas del presidente estadounidense, Sánchez recibió en las últimas horas llamadas del presidente francés, Enmanuel Macron, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, para transmitirle su apoyo y solidaridad.

«Muy agradecido por las llamadas y mensajes de apoyo de Von der Leyen, Costa, Macron y otros aliados europeos», escribió el jefe del Ejecutivo en las redes sociales.

A ello añadió el mensaje de ‘No a la guerra’, que lanzó este miércoles en una declaración institucional con motivo de la situación en Oriente Medio, recuperando así la frase que se popularizó en España en 2003 por la guerra de Irak.

«No a la guerra. Sí al comercio, la cooperación y la prosperidad», añadió.

Enmanuel Macron, según informó el Elíseo, contactó este miércoles con el presidente del Gobierno para expresarle la «solidaridad europea de Francia» tras las «recientes amenazas de coerción» por parte de Trump.

Por su parte, António Costa llamó también a Sánchez para trasladarle «la plena solidaridad de la Unión Europea con España».

«La UE siempre garantizará que los intereses de sus estados miembros estén plenamente protegidos. Reafirmamos nuestros firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo», escribió Costa en un mensaje en redes sociales.

Un mensaje después de que la Comisión Europea, presidida por Ursula Von der Leyen, también haya mostrado su solidaridad con España y su compromiso de «actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE».

La reacción de los representantes europeos responde así a las palabras de Trump en las que, además de criticar a España por su postura ante la guerra de Irán y amenazar con imponer un embargo y acabar con todas las relaciones comerciales bilaterales, aseguró que Estados Unidos «no necesita nada» de España, país al que calificó de aliado «terrible». EFE

