Sánchez alaba la defensa de la paz de León XIV y admite «elevada sintonía» sobre migración

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 27 may (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha alabado la defensa de la paz «frente a las guerras ilegales» del papa León XIV y ha admitido la «elevada sintonía» que mantienen sobre inmigración, tras reunirse con el pontífice este miércoles en el Vaticano.

«Yo creo que su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia, por estar siempre del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo», explicó Sánchez en una rueda de prensa en Roma tras reunirse con el papa. EFE

gsm/rml

(foto)(vídeo)