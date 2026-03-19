Sánchez aleja la presentación de los presupuestos para centrarse en responder a la guerra

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Bruselas, 19 mar mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alejado este jueves la posibilidad de presentar este mes el proyecto de ley de presupuestos para 2026, como estaba previsto hasta ahora, para centrarse en responder a los efectos de la guerra contra Irán.

Sánchez se ha referido a la presentación de los presupuestos en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, que tiene en su agenda un debate sobre la situación provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En la rueda de prensa que ofreció este miércoles junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya dejó en el aire la posibilidad de presentar el texto presupuestario este mes, tal y como había venido asegurando.

En esa línea ha abundado este jueves con unas palabras en las que prácticamente ha descartado que se vaya a cumplir lo previsto recalcando que nadie preveía la guerra en Irán y que el Gobierno, sin olvidar lo importante, tiene que estar en lo urgente, y eso en este momento es hacer frente a los efectos de la guerra.

Al plantearle si finalmente no se presentarán en marzo las nuevas cuentas del Estado, ha insistido en que el Gobierno está centrado en el real decreto ley con medidas para paliar los efectos de la guerra y que aprobará este viernes el Consejo de Ministros.

«Son crisis sobrevenidas», ha apostillado, antes de hacer hincapié en que los ciudadanos deben ser conscientes de la gravedad del momento porque «no se trata de una crisis cualquiera, sino un sumatorio de guerras que cada vez va a más».

Sánchez ha señalado que el Gobierno va a poner todos los recursos del estado para responder a los efectos económicos y sociales de la crisis, «y posteriormente -ha dicho- podremos hablar de los presupuestos».

«El Gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente, que es proteger a los ciudadanos desde una posición de cumplimiento estricto de la legalidad internacional», ha añadido.

No ha descartado la presentación más adelante de los presupuestos, al señalar que «por supuesto» trabajarán en ellos, pero sí ha evidenciado que no será este mes porque «la política, como la vida en general, no se rige por los planes que se puedan tener» y nadie preveía la guerra en Irán. EFE

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