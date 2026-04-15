Sánchez anima a empresas chinas y españolas a más alianzas industriales y tecnológicas

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Pekín, 15 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, animó este miércoles a empresas españolas y chinas a tejer más alianzas entre ellas que sirvan de modelo de cooperación industrial y tecnológica, no de un mero intercambio de productos.

Sánchez hizo esta petición en la reunión que mantuvo en la última jornada de su viaje oficial a China con representantes de medio centenar de empresas de los dos países.

A todos ellos les trasladó que España ve a China no solo como un socio comercial o un inversor de primer orden, sino también como un aliado estratégico en el desarrollo de sectores de alto valor añadido.

Para el presidente del Gobierno, la complementariedad de las fortalezas de las empresas de los dos países abre también la vía para ir de la mano en proyectos e inversiones en terceros mercados como los de América Latina o África.

Asimismo, recalcó que la relación económica entre España y China no se mide solo por los intercambios comerciales, sino también por la creación conjunta de valor y de desarrollo de nuevas capacidades y la apertura a nuevos mercados.

Al igual que hizo el lunes pasado en otra reunión con un grupos de inversores chinos, Sánchez aseguró en este encuentro que España ofrece un entorno donde generar valor, desarrollar talento y fortalecer capacidades tecnológicas.

Tras esa reunión, el presidente del Gobierno mantuvo otro encuentro con Jens Eskelend, presidente de la Cámara de Comercio Unión Europea-China, un organismo que agrupa a más de 1.600 empresas en diez ciudades.

Ambos, según informó el Gobierno español, analizaron el clima en el que operan las empresas europeas en China. EFE

BB/cmm

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