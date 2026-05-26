Sánchez anima a empresas españolas e italianas a nuevas alianzas en sectores estratégicos

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Roma, 26 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, animó este martes a los responsables de una serie de empresas italianas y españolas de sectores estratégicos a forjar nuevas alianzas en sus áreas respectivas para lograr una Europa más competitiva.

Sánchez mantuvo un encuentro con una quincena de representantes de firmas de los dos países con motivo de su viaje a Italia que culminará este miércoles con una reunión con el papa en el Vaticano.

El jefe del Ejecutivo citó a los directivos empresariales en la residencia del embajador de España en Italia, y allí, según explicó él mismo en las redes sociales tras ese encuentro, les pidió seguir apostando por nuevas alianzas.

«Un futuro industrial europeo más sólido y competitivo se construye entre todos», subrayó.

Para Sánchez, cuando las empresas de los dos países trabajan juntas, demuestran lo que Europa necesita, que resumió en tres conceptos: ambición industrial, liderazgo tecnológico y visión estratégica.

A la reunión asistieron responsables de Navantia, Fincantieri, Indra, Leonardo, Sapa, Sacyr, Webuild, Renfe, Ferrovie dello Stato, Abertis, Mundys, Multiverse Computing, Livelum y Evja.

La agenda de Sánchez en Roma este martes se completó con su intervención en un acto en la sede de la organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La audiencia en el Vaticano con el papa será este miércoles, cuando mantendrá otro encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, antes de ofrecer una rueda de prensa. EFE

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