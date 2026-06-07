Sánchez anima a votar en Perú: «Vamos con esperanza a hacer más fuerte nuestra patria»

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Lima, 7 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que este domingo disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, exhortó a los peruanos a ir a votar con «esperanza de hacer más fuerte» el país.

«Vamos con la esperanza de hacer más fuerte nuestra patria», manifestó Sánchez, que compite en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) antes de dirigirse a votar en esta jornada.

«Hoy, en el día de la bandera, nosotros decimos que es el día de la dignidad y de la resistencia. Exhortamos a todos los peruanos, desde los pueblos más profundos, a acudir a su vocación democrática de la manera más responsable», añadió el líder del partido Juntos por el Perú.

Sánchez dio estas palabras tras acudir con su familia a votar y luego desayunar en casa de sus padres junto a su familia e hijas en su natal localidad de Huaral, una población agrícola ubicada a unos 90 kilómetros al norte de Lima.

El candidato de izquierda quiso iniciar la jornada rodeado de su familia antes de regresar a Lima, donde emitirá su voto en el distrito de San Borja y posteriormente esperará los resultados de los sondeos a pie de urna en Barbadillo, la cárcel reservada exclusivamente para presidentes de Perú, donde está recluido Castillo por su fallido golpe de Estado de 2022.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

La elección se disputa entre Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que fue condenado por delitos de lesa humanidad y escándalos de corrupción; y Sánchez, que reivindica al expresidente Castillo, que cumple un condena de 11 años y 5 meses de prisión, y al que ha prometido liberar. EFE

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