Sánchez anuncia más fondos ante el cambio climático y el riesgo de los negacionistas

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes una contribución añadida por parte de España de 45 millones de euros a la lucha contra el cambio climático y ofreció a su país para avanzar en ese camino y hacer frente al riesgo que suponen los negacionistas.

Sánchez hizo este anuncio en su intervención ante el plenario de la reunión de líderes convocada de forma previa a la cumbre del clima COP30 de la localidad brasileña de Belém.

El jefe del Ejecutivo resaltó que España llega a la cumbre de Belém con sus compromisos cumplidos y dispuesta a seguir avanzando con medidas como la posibilidad de gravar más los vuelos de clase premium y en jets privados. EFE

