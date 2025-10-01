Sánchez asegura el apoyo de España para que Europa afronte el «neoimperialismo» de Putin

Copenhague, 1 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó este miércoles la labor constructiva de España para que Europa haga frente a los retos de seguridad que tiene ante sí, como las consecuencias del «neoimperialismo» del presidente ruso, Vladímir Putin.

Sánchez participa este miércoles en Copenhague en una reunión informal de los Veintisiete y el jueves en la séptima cumbre de la Comunidad Política Europea, que agrupa a los socios de la UE y a la mayoría del resto de países del continente que no forman parte del club comunitario.

A su llegada a la sede de la primera de las reuniones, en declaraciones a los periodistas, resaltó el momento difícil y complejo que se está viviendo en la frontera este europea a consecuencia de los ataques híbridos y de la guerra en Ucrania.

Subrayó que en las cumbres de Copenhague se hablará de seguir manteniendo el pleno apoyo a Ucrania, un país del que dijo que quiere decidir libremente su futuro e integrarse en Europa.

También se abordará el reto de la industria de defensa europea para que provea de las suficientes capacidades que permitan hacer frente al desafío geopolítico que representa el «neoimperialismo de Putin».

«Aquí estará España participando de manera constructiva», aseguró ante este y otros asuntos que se van a analizar en la capital danesa.

Citó entre ellos igualmente el problema de la desinformación en el ámbito digital y los ataques híbridos que ha habido en las últimas semanas con motivo de las elecciones en Moldavia con el objetivo de Rusia de influir en ellas.

Sánchez expresó su satisfacción por el hecho de que esos ataques no impidieran el triunfo de Acción y Solidaridad, partido proeuropeo de la actual presidenta moldava, Maia Sandu.

Con ella coincidirá este jueves en la cumbre de la Comunidad Política Europea y también en una de las dos mesas redondas en las que se dividirán los líderes en ese encuentro.

En concreto, la dedicada a abordar las tradicionales y las nuevas amenazas a la seguridad, que estará copresidida por el mandatario francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Albania, Edi Rama.

El presidente del Gobierno avanzó que también pondrá sobre la mesa de estas cumbres un asunto que dijo que es de especial relevancia para España, la emergencia climática desde el punto de vista del reto que conlleva para la seguridad europea. EFE

