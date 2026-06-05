Sánchez asegura que no puede haber una Unión Europea completa sin los Balcanes en ella

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Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este viernes el proceso de adhesión comunitario de países de los Balcanes Occidentales y subrayó que no puede haber una Unión Europea (UE) completa sin que los Balcanes formen parte de ella.

Sánchez hizo esta afirmación a los periodistas en Tivat con motivo de su participación en la cumbre UE-Balcanes que se celebra esta jornada en esta localidad de Montenegro.

Para el jefe del Ejecutivo, las cumbres de la Unión Europea con los Balcanes demuestran el atractivo de un proyecto inclusivo como es el que representan el de los Veintisiete al querer los países balcánicos formar parte del mismo.

«Sigue siendo un proyecto atractivo para muchas sociedades que están viendo que la prosperidad y la consolidación de la democracia, como ocurrió en España hace cuarenta años, tiene todo que ver con su pertenencia a la Unión Europea», ha añadido.

Para Sánchez, la ampliación de la UE con estos países, a los que instó a seguir haciendo las reformas necesarias para ello, permitirá más estabilidad y más prosperidad compartida en todo el continente europeo.

A su juicio, no puede haber una Unión Europea completa sin los Balcanes Occidentales dentro.

Tras insistir en su apuesta por esa ampliación, explicó que España aporta propuestas positivas para ella, y así, defendió que si estos países están haciendo reformas internas, puedan incorporarse gradualmente, por ejemplo, en el acceso al mercado interior.

Sánchez elogió también el esfuerzo y liderazgo del país anfitrión de la cumbre, Montenegro, en el proceso de adhesión de los Balcanes a la Unión Europea. EFE

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