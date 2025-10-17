Sánchez asiste a la cena del PSE entre elogios por su papel para la socialdemocracia

3 minutos

Amsterdam, 17 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asistió este viernes a la cena de líderes organizada con motivo del congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), entre elogios del anfitrión de la cumbre, el líder de GroenLinks-Pvda de Países Bajos, Frans Timmermans.

«Necesitamos líderes como él», dijo Timmermans en declaraciones a los periodistas tras posar junto a Sánchez y el resto de dirigentes de los socialistas europeos en la foto de familia de este congreso que se desarrolla bajo el lema «Movilización progresista en Europa y más allá»..

El jefe del Ejecutivo español, que será el encargado de cerrar junto a Timmermans este sábado el congreso del PSE, llegó directamente a esa foto de los dirigentes y se situó en el centro de ella flanqueado por el reelegido presidente de este partido, Stefan Löfven, y el líder de los socialdemócratas de Países Bajos.

Timmermans, en plena campaña para las elecciones generales en su país el próximo día 29, resaltó el papel de Sánchez para la socialdemocracia europea por la labor que está realizando en materia de sanidad, educación y seguridad social en un momento en el que es necesario gastar más en defensa.

Además, elogió la posición que ha defendido el presidente del Gobierno español ante la situación en Gaza.

Sánchez, vestido de manera informal a diferencia de la mayoría de hombres presentes en la foto de familia, que acudieron ataviados con chaqueta y corbata, no hizo declaraciones a los informadores y se dirigió directamente a la cena con el resto de líderes.

Entre ellos, el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store; las vicepresidentas de la Comisión Europea Teresa Ribera y Roxana Minzatu; y la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern.

Este viernes intervino en el congreso el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que hizo una cerrada defensa de la necesidad de adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda porque consideró que es el principal problema actual de los ciudadanos y hay que evitar que este asunto sea explotado por la ultraderecha.

En la jornada que clausurará Sánchez tomará también la palabra ante el plenario del congreso el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

De la delegación socialista española encabezada por Sánchez forman parte, entre otros, los portavoces en el Congreso y el Senado, Patxi López y Juan Espadas, respectivamente; la secretaria de Política Económica de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López; y la secretaria de Política Internacional y Cooperación, Hana Jalloul. EFE

BB/fpa

(foto)