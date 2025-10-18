Sánchez avisa a la derecha que acabará «en las fauces» de los ultras si sigue su camino

Amsterdam, 18 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este sábado a la derecha tradicional europea de estar convirtiéndose en un «satélite» de la ultraderecha, y le advirtió de que acabará en sus «fauces» si mantiene esa política seguidista.

Sánchez lanzó este mensaje de advertencia en su intervención en la clausura del congreso del Partido Socialista Europeo celebrado en Amsterdam, que le reservó un papel relevante al ser uno de los pocos jefes de Gobierno europeos de la familia socialista.

Gran parte de su discurso estuvo centrado en el riesgo de la ultraderecha y en la actitud de la derecha tradicional, que cree que ataca derechos conquistados socavando los cimientos de la democracia, ante lo que instó a responder a los socialdemócratas a responder de forma unida. EFE

