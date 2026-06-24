Sánchez buscará apelar la negativa de jurado a anular votación de peruanos en el exterior

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Lima, 24 jun (EFE).- El candidato presidencial izquierdista peruano Roberto Sánchez aseguró este miércoles que buscará apelar la resolución del jurado electoral que rechazó su solicitud de anular la votación en el exterior, lo que revertiría los resultados y le daría el triunfo sobre la derechista Keiko Fujimori, la declarada ganadora de los comicios.

«Si el jurado electoral especial dice que no procede, vamos a apelar e iremos al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); el pleno tendrá que decidir. Tenemos nuestras razones y hay magistrados que apoyan nuestra versión porque nosotros no hemos originado esta afectación grave», dijo Sánchez.

El martes, el líder del partido Juntos por el Perú denunció, sin aportar pruebas, que hay «un fraude en desarrollo» y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a su rival, la derechista Keiko Fujimori, quien lo aventaja en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú por apenas 43.000 votos.

Argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que revertiría los resultados y le haría ganador a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 rechazó este martes, por improcedente, la solicitud de Sánchez de anular los votos en el exterior al haber sido presentada en forma extemporánea y sin el pago de la tasa electoral por parte de Juntos por el Perú, lo cual incumplió la normativa electoral.

Cuando el periodista le preguntó al izquierdista hoy si aceptará la victoria de Fujimori, el izquierdista insistió que esperan la resolución del JNE y de ahí evaluarán, «porque están en su derecho».

«Creemos que tenemos la razón y aguardaremos a que resuelva (el JNE), porque es la última instancia», señaló Sánchez al afirmar que «actuar al margen de la ley genera ilegalidad».

Sánchez volvió a criticar que «se cambiaran las reglas de juego en mitad del partido», en relación a la «grave afectación» en la votación del exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados y enviar físicamente las actas hasta Lima para que sean escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, al que el izquierda considera cercano al fujimorismo.

Sostuvo que, según el reglamento electoral, cuando se afecta la seguridad jurídica, el marco constitucional dispone que todas las acciones con un documento distinto «devienen en nulo», y por eso seguirán luchando para anular los votos en el extranjero.

«Sabemos cuál es nuestro lugar, 9 millones de peruanos le han dicho que no a la propuesta del fujimorismo», agregó.

En este sentido, indicó que «ojalá» el sistema peruano funcionara con el estándar de transparencia del colombiano, en relación a la aceptación de la derrota electoral del izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia contra el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella. EFE

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