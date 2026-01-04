Sánchez condena «con rotundidad» el ataque de EEUU sobre Venezuela

Madrid, 4 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo «con rotundidad» el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y ha reiterado su defensa del derecho internacional.

En una carta a los militantes del PSOE para felicitarles el nuevo año, Sánchez reivindica la importancia de «contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos».

El secretario general de los socialistas también ha condenado «el sufrimiento» de los pueblos de Ucrania y Palestina durante este pasado 2025, al tiempo que ha insistido en que mantiene «firme» sus convicciones y afronta 2026 «cargado de energía, nuevas políticas y la ambición de siempre».

En diferentes mensajes publicados ayer en la red social X tras el ataque estadounidense, Sánchez anunció que España no reconocería la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela porque la operación «viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo».

El jefe del Ejecutivo recalcó también que España no reconocerá esa intervención llevada a cabo por la Administración de Donald Trump, como tampoco reconoció al régimen de Maduro.

Por la mañana, Sánchez había realizado un llamamiento a la desescalada y la responsabilidad y había informado de que la embajada y los consulados españoles en Venezuela estaban operativos, al tiempo que incidía en la obligación de respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. EFE

