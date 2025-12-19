Sánchez cree de justicia que Rusia pague con sus activos por el daño causado a Ucrania

Bruselas, 19 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este viernes que la Unión Europea proporcione a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros para los dos próximos años respaldado por el presupuesto comunitario, pero consideró de justicia que Rusia tenga que pagar con sus activos congelados el daño causado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo que acordó ese préstamo financiado mediante deuda conjunta, Sánchez resaltó que, además, se haya decidido seguir trabajando en el uso para Ucrania de los activos inmovilizados rusos.

«Es de justicia que el agresor pague por el daño causado», subrayó Sánchez después de que en esta cumbre no fuera posible aún el acuerdo para utilizar esos activos rusos.

Además, recordó su reunión de este jueves en Bruselas con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que le reiteró el pleno de apoyo de España a su país.

El jefe del Ejecutivo informó de que reclamó igualmente ante el resto de líderes una mayor ambición en el próximo presupuesto comunitario, y consideró un error la propuesta de la Comisión Europea de enmendar el fin de los vehículos de combustión en 2035.

«Es un error que lanza señales equívocas a la industria del automóvil, también a los usuarios y que va a retrasar inversiones y a beneficiar a otros países competidores directos en la fabricación de vehículos eléctricos», lamentó. EFE

