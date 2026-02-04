Sánchez cree que Europa debe invertir en su seguridad para pasar de consumidor a proveedor

Redacción Internacional, 4 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, considera que Europa debe invertir en su propia industria de seguridad para pasar de ser un «consumidor» de defensa a un «proveedor».

«Europa debe pasar de ser mero consumidor de seguridad a convertirse en proveedor. ¿Y qué implica eso? Implica invertir en nuestra propia seguridad y en nuestra industria de defensa», indicó en una entrevista concedida a la cadena CNN en el marco de su participación el martes en la Cumbre de Gobiernos de Dubái.

Para el representante español, esto significa destinar el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa.

«El resto más grande -el más exigente- para la Unión Europea es reforzar el pilar europeo de la OTAN», añadió.

España considera que con un 2,1 % del PIB se puede cumplir con las exigencias de capacidades pactadas en la cumbre de la OTAN en La Haya en junio de 2025, si bien la Alianza Atlántica cree que no será posible con menos del 3,5 %.

La postura de España de no dedicar el 5 % del PIB a defensa al que se han comprometido otros aliados ha sido criticada en reiteradas ocasiones por el presidente estadounidense, Donald Trump, que en el pasado Foro de Davos (Suiza) acusó al país de ser «un aprovechado».

Sánchez abogó además en la CNN por una mayor profundización del mercado europeo y por su apertura a otros.

«Estamos cerca de finalizar un acuerdo comercial muy positivo con la India y después de eso llegarán otros con Malasia y otras regiones del sudeste asiático. Estamos haciendo nuestros deberes. Quizá debamos hacerlos más rápido, pero creo que ese es el camino correcto que debe seguir la Unión Europea en los próximos años», concluyó. EFE

