Sánchez cree que la firmeza de la UE ha obligado a Trump a un paso atrás con Groenlandia

3 minutos

Bruselas, 22 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, considera que la Unión Europea ha demostrado una firmeza ante las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Groenlandia, que le ha obligado a dar un paso atrás en sus intenciones sobre este territorio.

Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los Veintisiete que analizó la posición de Trump sobre este asunto y después de que haya renunciado a usar la fuerza y haya anunciado un acuerdo con la OTAN, explicó que la Unión Europea tiene que afrontar una realidad con Estados Unidos.

Una realidad consistente en que el Gobierno de este país «no está respetando el Derecho internacional y está tensionando como nunca se había hecho la relación transatlántica entre los Estados Unidos de América y la UE».

Frente a ello, reclamó que no debe haber dudas y Europa tiene que fortalecerse internamente, profundizando en su mercado único, su competitividad, tecnología, cohesión social, unidad política y seguridad.

Para ello, tal y como viene defendiendo, si no hay unanimidad en el proceso de integración, cree que debe permitirse que haya distintas velocidades, «pero ya va siendo el momento» de que Europa avance para tener peso y una voz clara e influyente en el contexto geopolítico.

El futuro que desea la Unión Europea explicó que incluye que el futuro de Groenlandia no lo decidan ni la fuerza, ni las amenazas comerciales, ni los intereses privados del dinero.

«El futuro de Groenlandia corresponde a su pueblo, a sus representantes y a Dinamarca», añadió antes de asegurar que la reunión de este jueves manda un mensaje de que Europa va a tomar las medidas necesarias ante cualquier amenaza.

También cree que deja claro la unidad en apoyo de ese territorio y ese país y que no se va a volver a un pasado donde se juega al ‘monopoly’ con la soberanía territorial de los países.

Para Sánchez, la firmeza de la UE y de los Estados miembros, ha obligado a la administración estadounidense a dar un paso atrás, algo que cree muy importante al ser Europa la primera potencia comercial del mundo.

«Ante la coerción y el intento de coacción, Europa tiene instrumentos para poder responder con la proporcionalidad debida a este tipo de coacciones», añadió para explicar después que desconoce el acuerdo que anunció Trump sobre Groenlandia.

Pero precisó que son Groenlandia y Dinamarca quienes tienen que conocerlo, y confió en que se pueda llegar a un acuerdo que satisfaga las demandas de soberanía y respeto a la integridad territorial.

De la misa forma, señaló que si hay una legítima demanda de seguridad en el Ártico, hay instituciones como la OTAN para poder articular misiones que den respuesta a esa preocupación que pueda tener algún país aliado. EFE

BB/fp

(Foto)(Vídeo(Audio)