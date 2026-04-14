Sánchez defiende que a Europa le interesa estrechar lazos con China desde el pragmatismo

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Pekín, 14 abr (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este martes en Pekín que «está en el interés de España y Europa estrechar lazos con China» y definir «una relación abierta desde el respeto y el espíritu pragmático».

Sánchez, que se encuentra de visita oficial en el país asiático desde la víspera, subrayó en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, que España es un país «profundamente europeísta» y apeló a ese «contexto de defensa y priorización de principios y valores» a la hora de «estrechar lazos y construir puentes».

«Lo que queremos es poder contribuir de forma activa a la creación de un nuevo orden global que traiga la paz definitivamente al mundo», dijo el gobernante español, quien habló con Xi de la «grave situación» en Irán, Gaza, Líbano y Ucrania y animó al Gobierno chino a «continuar contribuyendo de forma activa a reformar» el sistema de gobernanza multilateral. EFE

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