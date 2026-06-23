Sánchez denuncia «un fraude en desarrollo» en Perú y no reconocerá al gobierno de Fujimori

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Lima, 23 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez denunció este martes, sin aportar pruebas, que hay «un fraude en desarrollo» y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a su rival Keiko Fujimori, quien lo aventaja en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú.

En una rueda de prensa, Sánchez argumentó que su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que revertiría los resultados y le haría ganador a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

Con el escrutinio al 99,71 %, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 40.468 votos; pero los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11 % de los votos válidos con 40.925 sufragios más que Fujimori, que registra el 49,88 %. EFE

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