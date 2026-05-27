Sánchez descarta adelantar elecciones y defiende la «estabilidad» frente a la parálisis

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Roma, 27 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha descartado este miércoles adelantar las elecciones y ha ratificado que su objetivo y determinación es agotar la legislatura porque lo que a España le conviene es la estabilidad y no la «parálisis» que considera que supondría convocar ahora comicios.

Sánchez ha vuelto a mostrarse favorable a agotar su mandato en la rueda de prensa que ha ofrecido en Roma tras la reunión que ha mantenido con el papa en el Vaticano al preguntarle si sigue pensando en que la legislatura llegará hasta el final pese a los asuntos a los que está teniendo que hacer frente el Ejecutivo y las peticiones de adelanto electoral de diversos partidos.

El jefe del Gobierno ha recalcado que aún tiene que culminar tareas y no sería bueno para el país la «parálisis» que considera que supondría convocar ahora elecciones y el proceso posterior hasta lograr la investidura de un presidente. EFE

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