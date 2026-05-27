Sánchez destaca la sintonía con León XIV en migración, IA y paz antes de su viaje a España

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Roma, 27 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este miércoles por primera vez con el papa León XIV en el Vaticano donde constató la sintonía que mantienen en temas como la defensa de la paz, la migración o la inteligencia artificial y donde abordaron la necesidad de diálogo entre iglesia, gobierno y sociedad.

Pedro Sánchez y el pontífice conversaron durante tres cuartos de hora en un encuentro «muy valioso» según el presidente del Gobierno y que se produce a solo nueve días del viaje que León XIV cursará a España del 6 al 12 de junio con etapas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

«Para España será un inmenso honor recibirle», manifestó el mandatario en una rueda de prensa posterior en la Embajada de España ante la Santa Sede, donde elogió al papa por ser una «brújula moral en la lucha contra la injusticia» y «una inspiración en un mundo muy necesitado de ella».

«Y por promover algo que puede parecer revolucionario en estos días: el sentido común y la empatía frente a la sinrazón y la ley de la selva», añadió.

El papa y Pedro Sánchez trataron sobre la defensa de la paz, la lucha contra la pobreza, la inmigración y el desafío de la Inteligencia Artificial, con posiciones coincidentes, según el jefe del Ejecutivo español.

«La paz es del diálogo, desde la diplomacia, la palabra (…) Ese es nuestro verdadero baluarte frente a las guerras y no el de la carrera armamentística. La paz no se construye con misiles sino con diálogo y respeto al derecho internacional», refirió.

Trataron además el «vínculo imprescindible entre la ética y la Inteligencia Artificial, un tema al que León XIV ha dedicado su primera encíclica ‘Magnifica Humanitas’, publicada y presentada personalmente por el pontífice el pasado lunes.

Y también hablaron de inmigración, una esfera ante la que Robert Prevost, según dijo Sánchez, tiene «una especial sensibilidad» y que estará muy presente en su viaje a España, especialmente en su etapa en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

«Tenemos una sintonía bastante elevada. Su Santidad se ha interesado por las políticas de España. Nuestra posición es conocida. Una inmigración ordenada abre oportunidades para los países de origen y nos hace entender que la dignidad humana está por encima de todo», dijo.

El Vaticano por su parte calificó en un comunicado de «cordiales» las conversaciones entre Sánchez y el pontífice, que abordaron también «la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común».

Como es tradicional, el presidente del Gobierno español y el papa intercambiaron regalos: Sánchez obsequió a León XIV con la escultura de un caballo español «como testimonio de los vínculos que los caballos españoles han mantenido con el papado a lo largo de la Historia».

Y por su parte el pontífice estadounidense entregó a Sánchez una copia de su primera encíclica “Magnifica humanitas” sobre la Inteligencia Artificial.

Posteriormente, el presidente del Gobierno se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para hablar de cuestiones bilaterales y resaltó la «voluntad de diálogo» bilateral del Vaticano sobre la resignificación del Valle de Cuelgamuros y el acuerdo sobre víctimas de abusos.

«La valoración que hacemos desde España es positiva, diría que muy positiva, con los acuerdos bilaterales alcanzados y firmados entre el Gobierno de España y el Vaticano en los últimos años», destacó el presidente del Gobierno.

En concreto, se refirió al acuerdo firmado por su Gobierno y la iglesia católica en enero de 2026 para crear un sistema mixto que permita indemnizar a las víctimas de abusos.

Con la rueda de prensa ofrecida tras sus reuniones en el Vaticano, Sánchez finalizó la visita de dos días que ha cursado a Roma, donde el martes participó en un evento de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); se reunió con empresarios españoles en Italia y mantuvo un encuentro privado con la secretaria general del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein. EFE

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