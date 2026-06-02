Sánchez dice que esperará resultados de elección en Perú en prisión junto a Pedro Castillo

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Lima, 2 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez anunció que el próximo domingo esperará los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, que disputará con la derechista Keiko Fujimori, en Barbadillo, la prisión ubicada en el este de Lima donde el exgobernante Pedro Castillo (2021-2022) está encarcelado por haber intentado dar un golpe de Estado.

«Esa misma noche vamos a celebrar, porque vamos a esperar los resultados en el penal de Barbadillo junto a Castillo», declaró Sánchez durante una visita a la ciudad de Casma, en la región norteña de Áncash, según informaron este martes medios locales.

El candidato, quien participa en estas elecciones en representación de Castillo, reiteró que durante un eventual gobierno suyo se va «a recuperar la libertad» del exgobernante, en referencia al anuncio que ha hecho de que lo indultará.

«Vamos a ser un gobierno para el pueblo, hay que mantener la esperanza», añadió antes de pedir a sus seguidores que tengan «fuerza y esperanza», porque «falta poco, vamos a triunfar» en la segunda vuelta que disputará con Fujimori.

El candidato, quien fue ministro de Castillo y es congresista, presentó este lunes un nuevo plan de gobierno que, según indicó, ha sido consensuado con otras fuerzas políticas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

«Este es el plan con el cual gobernaremos», remarcó antes de señalar que el plan ha incorporado las aportaciones de los partidos, principalmente de izquierda, que apoyan su candidatura, como Ahora Nación, de centroizquierda, y Primero la Gente, de centro.

Sánchez dijo que Juntos por el Perú y sus aliados están «comprometidos y seguros» de que van «a recuperar la democracia, la justicia, la vida, el progreso, el desarrollo» en su país y ratificó su propuesta de que va a plantear que Perú sea considerado un «Estado plurinacional».

Sánchez presentó su nuevo plan de gobierno y a su equipo técnico horas después de haber protagonizado, durante la noche del domingo, un tenso debate electoral con Fujimori, que estuvo plagado de ataques en los que se acusaron mutuamente de ser los culpables del «caos» del país.

Fujimori y Sánchez obtuvieron la primera y la segunda votación más alta, respectivamente, en las elecciones generales del pasado 12 de abril y cerrarán sus campañas el próximo jueves. EFE

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