Sánchez dice que la SEPI trabaja ante el «conflicto de interés» en la compra de EM&E

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó este jueves de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está trabajando ante el «conflicto de interés» provocado por la operación de compra que se negocia entre Indra y Escribano Mechanical Engineering (EM&E).

Sánchez se refirió a este asunto a preguntas de los periodistas en Bruselas, donde participa en la reunión de jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiste.

El jefe del Ejecutivo se limitó a señalar ante esa situación que «tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés».

«Y es la SEPI -apostilló- quién está trabajando en Indra sobre sobre está cuestión».

A ese asunto se refirió también este jueves en Madrid la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien aseguró que el Ejecutivo desconocía que Indra explorara una operación con EM&E antes del nombramiento de Ángel Escribano como presidente de la multinacional. EFE

BB/jgb

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