Sánchez dice que ni avaló ni conoció las «andanzas» de Díez, que «no habría tolerado»

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Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca avaló, «tuvo información ni conocimiento» de las «andanzas» de Leire Díez, algo -ha subrayado- que no «habría tolerado».

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat, ha señalado que las informaciones conocidas en los últimos días sobre el auto y el sumario del caso Leire, le llenan de «decepción y preocupación». EFE

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