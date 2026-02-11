Sánchez duda que la operación de EEUU en Venezuela sirva para una transición democrática

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso en duda este miércoles que la operación de EE.UU. en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, vaya a servir «para poner en marcha una transición democrática» en el país latinoamericano.

Sánchez, durante un debate parlamentario, en respuesta en el Congreso a los grupos parlamentarios que criticaron el posicionamiento del Gobierno español en algunos conflictos internacionales, replicó que la intervención en Venezuela fue contraria al derecho internacional y sienta un precedente «muy peligroso en el mundo».

No parece, dijo, «que vaya siquiera a servir para poner en marcha una transición democrática en ese país. No, no lo parece, al menos a día de hoy». EFE

