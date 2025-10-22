Sánchez elogia a Egipto como actor clave en los esfuerzos por la paz en Oriente Medio

Bruselas, 22 oct (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, elogió este miércoles a Egipto como un actor clave en los esfuerzos de diálogo por la paz en Oriente Medio.

Sánchez destacó esa labor de Egipto tras la cena que protagonizaron en Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete con el presidente de ese país, Abdelfatah al Sisi.

Una cena de trabajo posterior a la primera cumbre entre la Unión Europea y Egipto la víspera de la reunión de otoño del Consejo Europeo.

Sánchez saludó a Al Sisi y en las redes sociales resaltó ese papel de Egipto en favor de la paz en medio de la situación que se vive tras el alto el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

«Juntos, Europa y Egipto seguiremos trabajando por la paz y la prosperidad del Mediterráneo», subrayó.

El presidente del Gobierno español coincidió con Al Sisi después de viajar el pasado 13 de octubre a la localidad egipcia de Sharm el Sheij para participar en la firma del plan de paz para Gaza invitado por el país anfitrión y por Estados Unidos. EFE

