Sánchez emplaza a la UE a actuar ante Israel: «No permitamos una nueva Gaza en el Líbano»

1 minuto

Barcelona, 10 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó de nuevo este viernes a los miembros de la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones «flagrantes» del derecho internacional humanitario que está cometiendo: «No permitamos una nueva Gaza en el Líbano», argumentó.

Sánchez pidió a la UE a actuar con coherencia y empatía y responder a un país, Israel, que está «atropellando y violando» muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, aseguró en el European Pulse Forum, organizado por Político y BeBartlet en la ciudad de Barcelona.

El jefe del Ejecutivo, que abogó reforzar la autonomía de la UE, insistió en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común europea y, en ese contexto, apostó por avanzar «mañana mismo» hacia un ejército europeo, «no en diez años, ni en dos». EFE

nl-adr/aam/jl/lss

(Foto) (Vídeo)