Sánchez emprende regreso desde Bruselas para presentar el plan de medidas por la guerra

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asistido al Consejo Europeo de Bruselas que concluyó esta noche, y se dirige al aeropuerto de la capital belga para regresar a Madrid, donde presidirá este viernes la reunión que aprobará el plan de medidas ante los efectos de la guerra en Irán.

Sánchez, que no ha hecho declaraciones al término de la cumbre de los líderes de los Veintisiete, comparecerá mañana en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa a partir de las 11:00 horas.

Lo hará con el fin de explicar los detalles del plan de medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán, un plan que será aprobado en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que está previsto que comience a las 9:30 horas.

Sánchez ha venido asegurando que el Gobierno de España pondrá todos los instrumentos del Estado que sean necesarios para ayudar a los sectores más afectados por las consecuencias de la crisis en Oriente Medio, y que el plan incluirá tanto medidas coyunturales como otras de carácter estructural. EFE

BB/fp