Sánchez esgrime los resultados económicos de España de cara al apoyo para los presupuestos

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Ankara, 8 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este miércoles que España vive «uno de los mejores momentos» de su historia en términos económicos y ha apelado a que, de cara a recabar los apoyos parlamentarios para los próximos presupuestos generales, lo importante son «los resultados».

En rueda de prensa al finalizar la participación de España en la cumbre de la OTAN, Sánchez ha respondido así al ser preguntado sobre la dificultad para recabar apoyos, principalmente de Junts, para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.

Ha defendido que los socialistas, como en otras ocasiones, buscarán esos apoyos parlamentarios con «humildad», pero también con la «convicción» de que la política económica, fiscal y social que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición ha situado a España en «uno de los mejores momentos de su historia democrática», ha remarcado.

«Muchas veces hablamos de los instrumentos que son importantes, pero más importantes son los resultados», ha insistido Sánchez.

Para recordar, a renglón seguido, que España, pese al difícil contexto por la guerra en Irán, ha elevado sus previsiones de crecimiento al 2,6 %, registra «unos niveles de afiliación absolutamente inéditos» con 22,5 millones y es el tercer país de la Unión Europea (UE) que más ha reducido su desigualdad.

Sin embargo, Sánchez ha recordado que «quedan muchas cosas por hacer», principalmente en temas como la vivienda.

En este sentido, ha señalado que los socialistas plantearán en las Cortes Generales un paquete de medidas que espera que pueda contar con el apoyo mayoritario de las cámaras. EFE

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