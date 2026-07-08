Sánchez evita pronunciarse sobre que Begoña Gómez no haya podido viajar a Ankara

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Ankara, 8 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse este miércoles sobre el hecho de que su mujer, Begoña Gómez, no haya podido acompañarle a la cumbre de la OTAN en Ankara debido a las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado.

En la rueda de prensa de balance de la participación de España en la reunión de la Alianza Transatlántica, Sánchez no ha querido valorar la decisión del juez Antonio Viejo, sustituto de Peinado -quien se encuentra de vacaciones-, de permitir a Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero no a Ankara.

Preguntado por esta decisión, Sánchez se ha remitido a sus propias declaraciones realizadas en otras ocasiones, en ruedas de prensa previas y también en el Congreso, donde ya consideró que las medidas cautelares «sobrepasan todos los límites de lo razonable».

«Con eso me basta», ha resumido al respecto. EFE

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