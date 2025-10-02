Sánchez exige a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla

Copenhague, 2 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, exigió este jueves a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla humanitaria con destino a Gaza interceptada la pasada noche y dijo que estudiarán si la actuación israelí violó la legalidad internacional.

Sánchez, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Copenhague, recalcó que estuvo muy pendiente desde la capital danesa de la evolución de los acontecimientos con la flotilla y que el Gobierno va a ofrecer toda la protección diplomática a los españoles que formaban parte de ella.

Al plantearle si la actuación de Israel es una violación de la legalidad internacional, como considera su socio de Gobierno, Sumar, señaló que van a estudiar todos los aspectos de esta cuestión, pero que ahora lo más importante es la seguridad de sus compatriotas y que puedan regresar pronto a España. EFE

