Sánchez expresa a Rodrigo Paz compromiso de España con Bolivia en una relación reforzada

Madrid, 21 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habló este martes con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, para felicitarle por su victoria en las elecciones presidenciales del domingo y expresarle el compromiso de España con el país sudamericano mediante unas relaciones bilaterales reforzadas y basadas en la amistad y el respeto muto.

«En esta nueva etapa, reafirmamos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo una relación basada en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo», afirmó Sánchez en un mensaje publicado en la red X, donde informa de su conversación con Paz.

Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya felicitaron el lunes a Paz a través de las redes sociales y apostaron por mantener una cooperación bilateral sólida y duradera.

La victoria de Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), abre una nueva época en Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) se impuso el domingo en segunda vuelta al exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86 % de las actas procesadas.

El resultado marca el fin de un ciclo político iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia. EFE

