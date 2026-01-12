Sánchez expresa el «máximo respeto» hacia las actividades de Repsol en Venezuela

Madrid, 12 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este lunes el «máximo respeto» a la presencia de la petrolera española Repsol en Venezuela y a los «criterios privados» con los que opera, que son «absolutamente legítimos».

Sánchez contestó así en la rueda de prensa en Madrid junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, acerca de la intención de la empresa de invertir con fuerza en Venezuela en el escenario abierto tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

El presidente del Gobierno indicó que para una transición democrática en Venezuela es necesaria «también» la presencia y cooperación económica de compañías privadas.

Por eso, además de respetar, el Gobierno «aprecia» la presencia de empresas españolas en Venezuela y otros países latinoamericanos.

En ese sentido, recordó que el Gobierno siempre defendió «los intereses de Repsol en todos los foros internacionales y ante todos los gobiernos». EFE

