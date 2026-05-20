Sánchez expresa su «apoyo» al expresidente del Gobierno español Zapatero tras su imputación

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El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, expresó todo su «apoyo» al exjefe del ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse la víspera que la Justicia lo investiga por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos.

«Toda la colaboración con la justicia, toda; todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero», indicó Sánchez en el Congreso de los Diputados, en su primera reacción pública tras conocerse la imputación del exdirigente socialista, en el poder entre 2004 y 2011.

En su respuesta a las preguntas de la oposición de derecha, que reclama repetidamente su dimisión, Sánchez volvió a defender el legado de Zapatero, quien se había convertido en uno de sus apoyos destacados dentro del Partido Socialista y figura notoria en las campañas electorales de la formación.

«El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak, y acabó con (la banda armada vasca) ETA. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país», agregó Sánchez, quien volvió a descartar dimitir o adelantar los comicios generales.

«Habrá elecciones en 2027, y si los españoles quieren aquí seguiremos», agregó.

El exdirigente socialista era el «faro moral» de Sánchez y «sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir», lanzó en el Congreso Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición.

Zapatero, que revindicó su inocencia, se convirtió en el primer exjefe del Gobierno español en democracia en ser imputado.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, lo convocó el 2 de junio para ser interrogado por el juez José Luis Calama.

El magistrado ordenó registros en su oficina en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas perteneciente a las hijas del exmandatario.

Zapatero es señalado por Calama como el líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia de covid-19. Por entonces sólo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

La compañía se benefició del préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros, destinado al rescate de empresas «estratégicas» en dificultades por la pandemia.

Las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

La imputación de Zapatero se suma a las investigaciones judiciales que afectan a varios miembros del entorno de Sánchez, entre ellos su hermano David, quien será juzgado próximamente por tráfico de influencias, y su esposa, Begoña Gómez.

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