Sánchez felicita a ‘Tito’ Asfura por su victoria en Honduras

1 minuto

Madrid, 25 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha felicitado este jueves al presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, una vez terminado el recuento por parte del Consejo Nacional Electoral que le ha dado la victoria en los comicios del pasado 30 de noviembre.

«España seguirá fortaleciendo la cooperación entre nuestros países para impulsar el desarrollo y las oportunidades», ha asegurado Sánchez en un mensaje en redes sociales, en el que expresa sus «felicidades al nuevo presidente electo de Honduras, Nasry Asfura».

Previamente, en un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores también había felicitado a Asfura y había expresado «su total disposición» a continuar trabajando con el pueblo y el Gobierno del país.

El Gobierno ha mostrado asimismo su confianza en que los procesos de impugnación iniciados durante el recuento se resuelvan «con la máxima transparencia».​

El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras presidente electo del país, tras haber cosechado el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. EFE

