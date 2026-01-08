Sánchez garantiza que España ayudará a que los venezolanos decidan su futuro, no EE.UU.



Madrid, 8 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó este jueves que España ayudará a una transición democrática en Venezuela y a que su futuro sea el que decidan sus ciudadanos, y no, en referencia a Estados Unidos, «un país extranjero ni intereses ajenos».

Sánchez habló de ello en la inauguración de la habitual reunión que cada año celebran en Madrid los embajadores españoles para fijar las prioridades de la política exterior.

El jefe del Ejecutivo reiteró que la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela «viola claramente el Derecho Internacional» y abre un horizonte de incertidumbre en América Latina y el Caribe.

En esa condena, señaló que no caben «tibiezas ni medias tintas», como tampoco las hubo, dijo, cuando se rechazó la ilegitimidad de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

«La violación del Derecho Internacional siempre es una derrota, fundamentalmente para las democracias, incluso allí donde no la hay, y es un peligroso precedente para la paz y la seguridad global», añadió.

Por ello, repitió que la respuesta a la ilegitimidad no puede ser cometer una ilegalidad.

El gobernante español garantizó que España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía y de su derecho a decidir un futuro democrático sin injerencias externas.

«Quienes tienen que decidir el futuro de Venezuela son los venezolanos, y eso es lo que defenderá España cuando esa transición se ponga en marcha», recalcó.

En esa línea, pidió que nadie dude la actitud que va a mantener España: «Vamos a ayudar; vamos a ayudar positivamente a la transición a la democracia en Venezuela, y lo vamos a hacer de forma activa, desde el valor que nos otorga la experiencia histórica de nuestro país para que el futuro de Venezuela sea el que decidan los venezolanos, no un país extranjero, no intereses ajenos». EFE

