Sánchez incide en la necesidad de acabar con el cambio horario, pero no se decanta por uno

1 minuto

Portoroz (Eslovenia), 20 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incidió este lunes en la necesidad de acabar con el cambio horario en la Unión Europea aunque no se ha decantado por cuál debería escoger España, si el de verano o el de invierno.

En una rueda de prensa posterior a la cumbre euromediterránea celebrada en la localidad eslovena de Portoroz, Sánchez se ha referidorefirió a la propuesta que España hizo hoy dentro del Consejo de Medio Ambiente y Energía de la UE para acabar con el horario estacional y subrayó que el «84 % de la ciudadanía europea» está a favor de este cambio.

Además, recordó que hay una resolución del Parlamento Europeo de 2019 en ese sentido y diversos estudios científicos que apuntan a que el actual sistema horario no supone un ahorro energético.

Preguntado sobre el horario que él considera mejor para España, rechazó decantarse por uno de los dos y se limitó a decir que «lo importante es acabar definitivamente» con este cambio estacional. EFE

