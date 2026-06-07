Sánchez inicia la jornada electoral en misa con su familia y pide un «voto de conciencia»

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Lima, 7 jun (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, que este domingo disputa la segunda vuelta de las elecciones contra la derechista Keiko Fujimori, comenzó el día en misa acompañado de su familia en su localidad natal de Huaral, una población agrícola a unos 90 kilómetros al norte de la capital Lima.

Sánchez llegó a la iglesia acompañado de sus padres, su esposa y sus dos hijas, y al salir de su casa hizo una exhortación a todos los peruanos a ejercer «su compromiso con la democracia y con el país, ejercitando un voto de conciencia, un voto democrático de amor a la patria».

El líder del partido izquierdista Juntos por el Perú pidió votar «con la mayor esperanza para un Perú con cero discriminación y pobreza, y con mucha democracia y justicia». EFE

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