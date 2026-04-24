Sánchez insta a la UE a tener una implicación más activa ante la crisis en Oriente Medio

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Nicosia, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este viernes a la Unión Europea (UE) ue tenga una implicación más activa ante la crisis en Oriente Medio y exija el respeto del derecho internacional frente a «la ley del más fuerte».

Sánchez hizo esta petición en la cumbre informal de los Veintisiete celebrada en Chipre y en la que reclamó también adoptar una serie de medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán.

A su llegada a la cumbre, en declaraciones a los periodistas, ya explicó una serie de propuestas planteadas la víspera en el primer día de la cumbre, o que iba a exponer en esta segunda jornada.

En relación con Oriente Medio consideró que lo que se demuestra es «el fracaso de la fuerza bruta» y la exigencia de respetar el derecho internacional y el orden multilateral, salvaguardarlos y reforzarlos.

«La ley del más fuerte hace que, al final, el mundo sea mucho más débil, y eso es lo que estamos viendo, por desgracia, en Oriente Medio», añadió antes de señalar que no se sabe exactamente cuál es el objetivo de la guerra en Irán.

Una guerra ante la que lamentó que no haya confianza entre las partes para que puedan lograr un acuerdo a corto plazo, y eso se vaya a traducir en pérdida de vidas y desplazamientos de cientos de miles de personas.

Ante todo ello, en su intervención ante el resto de líderes, según informo el Gobierno español, fue cuando Sánchez defendió una implicación más activa de la UE en Oriente Medio y se refirió en concreto a el Líbano.

Tras reafirmar el compromiso de España con Siria, reclamó a los Veintisiete no desviar la atención sobre lo que sucede en Palestina y volvió a pedir adoptar nuevas sanciones contra Israel o suspender el acuerdo de asociación que la UE tiene con este país.

No hacerlo, advirtió a su llegada a la cumbre, supone un debilitamiento del proyecto comunitario y una falta de coherencia respecto a cómo se está actuando ante la guerra en Ucrania.

En cuanto a las consecuencias económicas de la guerra, defendió su propuesta de un impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios del sector energético (propuesta a la que hasta ahora se ha opuesto la Comisión Europea) y apoyar con el presupuesto comunitario inversiones en transición verde.

Se enmarca en esa idea su petición de que los fondos Next Generation se extiendan durante un periodo de entre seis y doce meses para reforzar las inversiones anticrisis para la electrificación y la transformación energética de las economías europeas.

Sánchez dijo que Europa tiene la oportunidad de impulsar su autonomía estratégica y acelerar la electrificación para evitar dependencias, y pidió a los socios comunitarios ser ambiciosos con los próximos presupuestos en coherencia con las prioridades estratégicas de la UE, como la competitividad, la innovación, la transición ecológica y digital, y la seguridad.

Respecto a otros asuntos abordados en la cumbre, el presidente del Gobierno español celebró el desbloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros por parte de la UE a Ucrania después de que Hungría levantara su veto. EFE

BB/fpa

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