Sánchez insta a Netanyahu a no ser una amenaza para la flotilla que se dirige a Gaza

Copenhague, 1 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó este miércoles al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu a no ser una amenaza para la flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza ya que ésta no representan tampoco ninguna amenaza ni ningún peligro para Israel.

Sánchez hizo estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea que se celebra en Copenhague.

El presidente del Gobierno informó de que el Gobierno ha trasladado al Ejecutivo de Israel que los españoles que forman parte de la flotilla van a contar con toda la protección diplomática.

«No representan un peligro ni una amenaza para Israel, y, por tanto, espero que Israel, en este caso el Gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla», añadió. EFE

