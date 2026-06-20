Sánchez lidera manifestación y jurado electoral rechaza pedidos para anular votos en Perú

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Lima, 19 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez lideró una manifestación para exigir «transparencia» en el conteo final de los votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, que lo enfrentó con la derechista Keiko Fujimori, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado su pedido para una «nulidad masiva» de mesas de votación.

Sánchez, que está cerca de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Fujimori, marchó este viernes al frente de sus seguidores en Lima «en defensa del voto popular» y para exigir a los organismos electorales «transparencia» en la parte final del cómputo del sufragio

La movilización fue resguardada por cientos de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) sin que se produzcan incidentes mayores, aunque sí algunas breves escaramuzas con periodistas que intentaron acercarse al candidato.

Al término de la movilización, Sánchez salió a un balcón de su local partidario para agradecer el apoyo de sus partidarios y defender el derecho a la protesta pacífica.

«Es por ello que nosotros, con la fuerza de ese pueblo, exigimos justicia electoral, transparencia electoral», agregó antes de enfatizar que el pueblo peruano «es respetuoso de la democracia».

El candidato también anunció la presentación de nuevos recursos legales para que se respete el debido proceso en el conteo de los votos y dijo que se convocará a nuevas movilizaciones en los próximos días.

«Este proceso tiene que tener transparencia, cero controversias, seguridad jurídica, porque todos los votos de los peruanos valen igual», sostuvo.

Su partido, Juntos por el Perú, convocó a la movilización por considerar que ha existido una «falta de transparencia» de los organismos electorales y el cambio de reglas en pleno proceso, así como una serie de «irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas» que atentan contra «la voluntad soberana del pueblo peruano».

En respuesta, Fujimori exhortó este viernes a su rival electoral a respetar los resultados de la votación, tras asegurar que «las cifras son contundentes» cuando se acerca el término del cómputo.

La ventaja de Fujimori sobre Sánchez subió este jueves a 41.565 votos cuando el escrutinio de la segunda vuelta presidencial llegó al 99,627 % y solo resta incluir 346 actas de votación que son revisadas por presuntas irregularidades.

Con ese porcentaje, la candidata derechista recibe el 50,113 % de los votos válidos, equivalentes a 9,183.280 sufragios, frente al 49.887 del izquierdistas, que suma 9,141.715 votos.

En ese contexto, el pleno del JNE declaró infundadas este viernes las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú para que se anulen 2.398 mesas de votación en Lima y en Estados Unidos.

El organismo electoral precisó en un comunicado que, en una vista pública de las apelaciones, se resolvió dos pedidos que solicitaban «la nulidad masiva» de mesas de votación en Lima y América.

También, agregó que otras 27 apelaciones correspondientes a actas electorales observadas también fueron consideradas infundadas, mientras quedó pendiente de votación una apelación y otra se dejó sin efecto.

Además, una apelación relacionada a un acta electoral observada de Europa fue declarada fundada en parte.

El JNE, que preside Roberto Burneo, informó que las resoluciones sobre estos casos serán publicadas próximamente, con la exposición de los fundamentos de las decisiones adoptadas «en última y definitiva instancia». EFE

dub/seo