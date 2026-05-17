Sánchez llama «dictadura» al gobierno de Fujimori, padre de su rival presidencial en Perú

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El izquierdista Roberto Sánchez dijo el sábado en un acto de campaña que el gobierno del padre de su rival, la derechista Keiko Fujimori, fue una «dictadura» y que buscará reemplazar la constitución promulgada en Perú durante su mandato.

Sánchez, de 57 años, obtuvo el 12% de los apoyos frente al 11,9% del ultraderechista Rafael López Aliaga en la elección del 12 de abril. Su ventaja fue de apenas 18.799 votos, tras el conteo del 99,94% de las actas electorales.

El izquierdista disputará la presidencia de Perú el 7 de junio frente a Fujimori, de 50 años, en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016.

El candidato afirmó que «hubo una dictadura para imponer una constitución, la de 1993. Desde allí en adelante ha generado mucha riqueza (…) pero la gran mayoría nacional sigue pobre», en referencia al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko Fujimori.

«¿Quiere el pueblo una asamblea constituyente? ¿Quiere el pueblo una nueva constitución? Será el pueblo que lo decida», dijo Sánchez, durante un acto de campaña en una zona periférica en Lima.

Sánchez arranca su campaña para el balotaje envuelto en líos con la justicia.

La fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de prisión en su contra al acusarlo de presuntamente declarar información falsa ante el organismo electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020.

Según un documento difundido en la prensa, se detectaron incoherencias en los informes financieros de su partido, Juntos por el Perú, durante las campañas para elecciones regionales y municipales en las que Sánchez participó.

Perú es azotado por una severa crisis de seguridad por el auge del crimen organizado. El país se adentra en una campaña polarizada con visos muy similares a la de la segunda vuelta de 2021.

axl/lb