Sánchez llega a Argelia desde Nueva York para una visita que abre una nueva fase bilateral

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Argel, 20 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a Argel para una visita oficial de unas cinco horas con la que se pretende escenificar la plena recuperación de la interlocución tras la crisis por el Sáhara Occidental y la apertura de una nueva etapa bilateral.

El avión en el que se trasladó Sánchez aterrizó pasadas las 10:00 horas (08:00 GMT) en el aeropuerto de la capital argelina procedente de Nueva York, donde el jefe del Ejecutivo asistió a la victoria de la selección de España frente a la de Argentina en el Mundial de fútbol.

Aunque en principio Sánchez había descartado su presencia en Nueva York debido a este viaje a Argel, finalmente cuadró la agenda para hacerlo compatible volando durante la madrugada desde Estados Unidos.

Lo que aseguran fuentes del Gobierno es que nunca se barajó posponer la visita a Argelia por la importancia que otorgan a la misma, ya que aseguran que va a permitir sellar el fin de la crisis bilateral por el cambio de posición de España ante la situación en el Sáhara.

Una posición que se mantiene, aunque la relación con Argelia se ha ido recuperando de forma paulatina en un proceso en el que el Ejecutivo español cree que ha ayudado su apoyo al pueblo palestino ante Israel.

Tras ser recibido en el aeropuerto por el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, Sánchez mantendrá con él una reunión en el pabellón de Estado de las instalaciones aeroportuarias antes de trasladarse al Monumento a los Mártires de la independencia del país.

Estaba prevista después una reunión con un grupo de empresarios españoles con intereses en el país, aunque está pendiente de concretarse debido a que el presidente del Gobierno tiene que acabar la agenda en hora para volver a Madrid y presidir la recepción que este lunes habrá en el Palacio de la Moncloa a los integrantes de la selección española de fútbol.

Lo que es segura es la reunión que tendrá en el Palacio de El Mouradia con el presidente del país, Abdelmayid Tebún, con quien hará una declaración institucional antes de un almuerzo oficial.

Las relaciones económicas y energéticas tienen un protagonismo especial en este viaje a un país que es el principal suministrador de gas a España y con el que se quiere seguir aumentando el flujo de esas importación.

Prueba de la importancia que se otorga a este asunto es que con motivo de esta visita están en Argel representantes de las cuatro empresas españolas claves en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás.

Sánchez está acompañado en este viaje por su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y por el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que tendrán reuniones con sus respectivos homólogos argelinos. EFE

BB/jgb

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