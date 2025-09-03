Sánchez llega a Downing Street para la reunión con Starmer
Londres, 3 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió este miércoles en su residencia del 10 de Downing Street, en Londres, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el que espera firmar un acuerdo bilateral que establecerá una cooperación estratégica entre España y el Reino Unido.
Starmer y Sánchez se abrazaron y posaron ante la puerta de Downing Street para las cámaras y los fotógrafos antes de entrar en la residencia, donde el político español mantendrá su primera reunión institucional con un homólogo británico desde que accedió en 2018 al Gobierno de España.
Los líderes rubricarán el citado Memorando de entendimiento, que fijará una colaboración estratégica en diversos ámbitos, entre ellos el económico y comercial, ya que los dos países consideran que aún hay potencial para seguir incrementando sus relaciones.
En Downing Street también habrá una mesa redonda empresarial con representantes de compañías de los dos países, que estará encabezada por los respectivos ministros de Economía, Carlos Cuerpo (España) y Rachel Reeves (Reino Unido), y a la que al final también se sumarán Sánchez y Starmer. EFE
vg/jm/psh
(foto) (vídeo)