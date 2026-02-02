Sánchez llega a Dubái para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos

Dubái, 2 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a Dubái para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos organizada por Emiratos Árabes Unidos, en la que presentará internacionalmente el nuevo fondo soberano que va a crearse en España.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez desde Madrid aterrizó en el aeropuerto internacional Al Maktoum de Dubái. El jefe del Ejecutivo concentrará su agenda en la jornada del martes, día inaugural de la World Governments Summit (WGS).

Sánchez intervendrá ante el plenario de la cumbre y mantendrá una serie de reuniones y contactos con empresarios españoles con intereses en el país, así como con representantes de fondos soberanos y con otros líderes asistentes al encuentro.

Fuentes del Gobierno español han avanzado que presentará en el exterior el fondo soberano español ‘España crece’, que anunció el mes pasado y que espera que movilice hasta 120.000 millones de euros.

Se trata, según explicó, de mantener con este fondo el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation, que este año llegan a su fin.

La agenda de Sánchez en Dubái incluye una reunión con el primer ministro de Emiratos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y con otros miembros de su Gobierno.

Una reunión que, según el Ejecutivo, permitirá seguir reforzando la relación bilateral con la renovación del memorando de entendimiento en materia de administración digital y buen gobierno firmado en 2022.

También tiene previsto un encuentro con el copresidente de la empresa de vehículos eléctricos inteligentes XPeng Motors, Brian Gu.

La WGS es un foro que se celebra desde 2013 y al que está previsto que asistan más de una treintena de jefes de Estado o de Gobierno para analizar cómo hacer frente a retos comunes.

Una cumbre que tiene por lema este año ‘Configurando los gobiernos del futuro’ y que pretende, según sus organizadores, debatir cómo aprovechar la innovación y la tecnología para resolver esos retos a los que se enfrenta la humanidad.

Entre los dirigentes que intervendrán están los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader, y Paraguay, Santiago Peña; la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Mathias Cormann.

La visita de Sánchez a Dubái es la tercera en cuatro años que hace a Emiratos Árabes Unidos.

El 2 de febrero de 2022 presidió los actos con motivo del Día de España en la Exposición Universal de Dubái y mantuvo una serie de reuniones políticas y económicas con el fin de potenciar las inversiones en España.

Volvió en diciembre de 2023 con motivo de la cumbre sobre cambio climático COP28. EFE

