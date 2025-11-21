Sánchez llega a Johannesburgo para participar en la cumbre de líderes del G20

Johannesburgo, 22 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó esta medianoche a Johannesburgo para asistir a la cumbre de líderes del G20, en la que se prevé que España consolide su estatus de invitada permanente de este foro.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez justo al resto de su delegación, de la que forman parte sus ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Economía, Carlos Cuerpo, aterrizó en el aeropuerto internacional de Johannesburgo tras una escala técnica en la capital de Angola, Luanda.

Sánchez asistirá a las sesiones de una cumbre del G20 que fuentes del Gobierno español reconocen que queda deslucida debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido no acudir ni mandar tampoco a algún representante de su administración.

Si habrá representación del resto de países integrantes de este grupo aunque tampoco asistirán los líderes de China, Rusia, Arabia Saudí, Argentina y México.

La falta de consenso impedirá que este año haya la habitual declaración final de la cumbre, pero sí se prevé que salgan adelante una serie de informes, entre ellos uno de especial relevancia para España sobre el funcionamiento del G20 al cumplirse la 20 edición de este foro.

En el mismo se ha conseguido que, aunque España ya era un país invitado permanente del G20, ahora va a quedar consolidado por escrito ese estatus.

Habrá tres sesiones en la cumbre, una sobre crecimiento económico, otra sobre desigualdad y una tercera sobre resiliencia climática, y Sánchez intervendrá en las dos primeras.

En ellas, según las fuentes citadas, hará una cerrada defensa del sistema multilateral, de la ayuda al desarrollo, del derecho internacional y de la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad.

Al término de la cumbre este domingo, el presidente del Gobierno viajará a Angola para participar el lunes en la cumbre Unión Europea-Unión Africana. EFE

