Sánchez llega a la cumbre euromediterránea que analiza el frágil alto el fuego en Gaza

2 minutos

Portoroz (Eslovenia), 20 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a la localidad eslovena de Portoroz para participar en la cumbre euromediterránea ,en la que nueve países de esta región y el rey Abdalá II de Jordania analizan la situación del frágil alto el fuego en Gaza.

Sánchez fue recibido por el primer ministro esloveno, Rober Golob, a su llegada al hotel en el que se celebra la cumbre y en la que, además de Eslovenia y España, asisten Francia, Italia (representada por su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en vez de la primera ministra, Giorgia Meloni), Grecia, Portugal, Croacia, Malta y Chipre.

Tras saludar a Golob y posar para los informadores gráficos, Sánchez accedió al interior del edificio a la espera del inicio de la reunión de los nueve países europeos y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y a la que seguirá un almuerzo de trabajo que contará ya con la presencia del rey jordano.

El jefe del Ejecutivo español interviene en esta cumbre justo una semana después de estar presente en Sharm el Sheij (Egipto) en la ceremonia de firma del plan de paz para Gaza.

Desde entonces, ha habido acusaciones mutuas entre Israel y Hamás de violación del alto el fuego, con ataques que han provocado víctimas mortales y que hacen tambalearse la paz.

La situación que se vive en Gaza será pues objeto de análisis en la reunión de los nueve países mediterráneos y en el encuentro posterior de todos ellos con Abdalá II.

También hablarán sobre el próximo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 con la intención de analizar los intereses compartidos de los países euromediterráneos y defenderlos de forma conjunta ante el resto de los Veintisiete.

Asimismo, se prevé que haya un debate sobre las consecuencias del cambio climático después de un verano en el que muchos de los nueve países presentes en Eslovenia han sufrido graves incendios. EFE

