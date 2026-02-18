Sánchez llega a la India para reunirse con Modi y asistir a una cumbre sobre la IA

Nueva Delhi, 18 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este miércoles a Nueva Delhi para participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial y mantener una serie de reuniones, entre ellas un encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación (de la que forman parte sus ministros de Transformación Digital y Agricultura, Óscar López y Luis Planas, respectivamente, y un grupo de representantes de empresas emergentes españolas) aterrizó en el aeropuerto de la capital india a las 07:45 horas (02:17 GMT).

La primera actividad de su agenda será un encuentro con inversores indios a los que explicará las oportunidades que ofrece España para sus negocios, y después se trasladará al Palacio Presidencial para su reunión con Modi.

Se trata de la segunda visita de Sánchez a la India, y en la anterior, en octubre de 2024, también se reunió con su homólogo indio y ambos presidieron la inauguración de una fábrica de la española Airbus y la india Tata.

En ese encuentro se reforzaron lazos políticos y económicos de ambos países y se acordó celebrar este año el denominado Año Dual España-India con motivo del 70 aniversario del establecimiento de relaciones.

La reunión de este miércoles tiene un significado especial, según el Gobierno español, ya que llega después de que la Unión Europea y la India hayan cerrado un acuerdo comercial que España venía defendiendo desde hace tiempo, sobre todo en el actual marco geopolítico.

Este mismo miércoles Sánchez asistirá a la cena inaugural de la IV Cumbre del Impacto de la Inteligencia Artificial, y Sánchez pretende poner en valor el talento de España en el sector de la Inteligencia Artificial y defenderá que la ONU tenga un papel relevante en todo lo relativo a la gobernanza de la IA.

A la cumbre asistirá una veintena de líderes internacionales, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la ONU, António Guterres. EFE

